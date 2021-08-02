الرئيس الأرميني يعيّن باشينيان رئيساً للحكومة

يريفان-سانا

عين الرئيس الأرميني آرمين ساركيسيان اليوم زعيم حزب “العقد المدني” نيكول باشينيان رئيساً للحكومة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم فقد جاء هذا القرار بعدما أعلنت نازيني بغداساريان عضو برلمان أرمينيا عن حزب “العقد المدني” في وقت سابق اليوم أن الحزب اقترح على رئيس البلاد تكليف باشينيان بتشكيل الحكومة.

ووفقا لدستور أرمينيا يكلف رئيس البلاد على الفور المرشح الذي رشحته الأغلبية البرلمانية كرئيس للوزراء بعد بدء عمل الجمعية الوطنية المنتخبة حديثاً.

وينص الدستور أيضاً على أنه في حال إجراء انتخابات استثنائية تبدأ صلاحية البرلمان رسمياً من لحظة افتتاح جلسته الأولى.

ويتم تشكيل الحكومة نفسها في غضون خمسة عشر يوما من تعيين رئيس الوزراء وبعد ذلك يجب على رئيس الحكومة تقديم برنامج عمل مجلس الوزراء إلى الجمعية الوطنية في غضون 20 يوماً.

وكان باشينيان قدم استقالته من منصبه كرئيس للحكومة في الـ 25 من نيسان الماضي كي يتم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.