الاتحاد يواجه بانياس وحطين يلتقي الفتوة في دورة تشرين الكروية

اللاذقية-سانا

تستكمل اليوم منافسات فرق المجموعة الثانية المشاركة في دورة تشرين الكروية فيلتقي الاتحاد مع بانياس وحطين مع الفتوة.

ففي منافسات المجموعة الأولى فاز بالمباراة الأولى التي جرت أمس على أرض الملعب الرئيسي في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية الشرطة على منتخب شباب سورية بهدفين دون رد سجلهما خليل إبراهيم في الدقيقة الـ25 ويوسف عرفة في الدقيقة الـ 42.

وفي المباراة الثانية التي جرت على أرض ملعب الباسل تمكن فريق عفرين من الاحتفاظ بصدارته للمجموعة بعد انتزاعه نقطة ثمينة بتعادله مع تشرين بهدف لمثله وافتتح تشرين التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر كامل كواية وتمكن عفرين من إدراك التعادل في الدقيقة الـ 22عبر خالد بريجاوي.

وبهذه النتائج يتصدر عفرين المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط يليه الشرطة بـ 3 نقاط وتشرين ومنتخب شباب سورية بالمركزين الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة بينما فرق المجموعة الثانية لها نقطة واحدة لكل من حطين وبانياس من تعادل إيجابي بهدف لمثله والاتحاد والفتوة من تعادل سلبي.

ويلتقي يوم غد بالمجموعة الأولى منتخب الشباب مع عفرين وتشرين مع الشرطة وبعد غد بالمجموعة الثانية بانياس مع الفتوة وحطين مع الاتحاد.

وترتاح الفرق يوم الخميس ليلعب الجمعة بطل المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى وبطل المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية والفائزان يتأهلان للنهائي الذي سيقام الأحد القادم.