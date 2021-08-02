132 ضبطاً تموينياً في درعا خلال الشهر الماضي

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الشهر الماضي 132 ضبطاً تموينياً بحق أصحاب فعاليات مخالفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس حميدي الخليل في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المخالفات توزعت على عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير نظامية وبدل خدمات والبيع بسعر زائد ومواصفات وبيانات غير صحيحة ومواد منتهية الصلاحية وغش وتدليس ومواد مجهولة المصدر والاتجار بالخبز والامتناع عن البيع إضافة إلى مخالفات في عمل مخابز ومحطات محروقات داعياً المواطنين الى الابلاغ عن شكواهم على الرقم 119 للتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وأضاف إن الجولات مستمرة على الأسواق وتم سحب 14 عينة في الشهر الماضي للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية كما تم استقبال 13 شكوى تقدم بها المواطنون.

ونظمت المديرية خلال ذات الشهر من العام الماضي 207 ضبوط تموينية بحق أصحاب فعاليات مخالفة.