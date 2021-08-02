18 أسيراً فلسطينياً يواصلون إضرابهم احتجاجاً على جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

يواصل ثمانية عشر أسيراً فلسطينياً إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

ونقلت وكالة معاً عن نادي الأسير قوله في بيان اليوم إن الأسرى هم سالم زيدات الذي يواصل إضرابه لليوم الـ22 ومحمد اعمر ومجاهد حامد لليوم الـ 20 ومحمود الفسفوس وكايد الفسفوس ورأفت الدراويش وجيفارا النمورة لليوم الـ19 وماهر دلايشة لليوم الـ14 وعلاء الدين علي وفادي العمور وحسام ربعي ومحمد خالد أبو سل وأحمد عبد الرحمن أبو سل وأحمد نزال لليوم الـ 13 ومقداد القواسمة لليوم الـ 12 ومحمد نوارة لليوم التاسع ويوسف العامر لليوم الخامس وأحمد محامرة لليوم الثالث.

ويواجه نحو 5300 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم 550 أسيراً بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.