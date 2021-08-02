علماء بريطانيون يحذرون من خطر ظهور متحور جديد لكورونا يبطل فعالية اللقاحات

لندن-سانا

حذر علماء بريطانيون من خطر ظهور متحور جديد لكورونا قادر على إبطال فعالية اللقاحات الحالية.

وأوضح العلماء خلال تحليل نشرت نتائجه المجموعة الاستشارية العلمية الرسمية لحكومة المملكة المتحدة أنه من شبه المؤكد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يؤدي إلى فشل اللقاح الحالي حيث أن القضاء على الفيروس غير مرجح وبالتالي فإن المتحورات ستستمر في الظهور.

ولفت العلماء إلى أن بعض المتحورات التي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية تظهر قابلية أقل للتأثر بالمناعة المكتسبة من اللقاح وأنه مع زيادة انتشار اللقاحات ستزداد قدرة الفيروس على مقاومتها وستظهر طفرات أكثر شراسة.

وأوصى العلماء بضرورة العمل عالمياً على الحد من انتشار الفيروس لتقليل فرصة وجود متغير جديد والتركيز على إنتاج لقاحات جديدة تحفز مستويات مناعية عالية.