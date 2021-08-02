2 آب 1934- أدولف هتلر يصبح قائداً لألمانيا

دمشق-سانا

1914- ألمانيا تجتاح لوكسمبورغ وتوجه إنذاراً لبلجيكا أثناء الحرب العالمية الأولى.

1934- أدولف هتلر يصبح قائداً لألمانيا.

1940- حكومة فيتشي الفرنسية تصدر حكماً غيابياً بالإعدام على الجنرال شارل ديغول وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1945- ألمانيا الشرقية تنفصل عن ألمانيا الاتحادية.

1984- الصين والمملكة المتحدة تتفقان على عودة هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997.

1992- إجراء أول انتخابات رئاسية في كرواتيا وذلك بعد انفصالها عن يوغوسلافيا.

من مواليد هذا اليوم..

1815- أدولف فريدريش فون شاك.. شاعر ومؤرخ ألماني.

1824- فريديريك أوغست بارتولدي.. نحات فرنسي قام بصنع تمثال الحرية.

1941- غول هوفمان.. عالم فرنسي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل

في الطب عام 2011.

من وفيات هذا اليوم..

1100- الملك وليام الثاني ملك إنكلترا.

1589- الملك هنري الثالث ملك فرنسا.

1922- ألكسندر غراهام بيل مخترع الهاتف.

1923- وارن هاردن رئيس الولايات المتحدة.

2011- باروج بيناسيراف عالم أمريكي في علم المناعة حاصل على جائزة

نوبل في الطب عام 1980.

أعياد ومناسبات..

اليوم الوطني في جمهورية مقدونيا.