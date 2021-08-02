2 آب 1934- أدولف هتلر يصبح قائداً لألمانيا

دمشق-سانا
1914- ألمانيا تجتاح لوكسمبورغ وتوجه إنذاراً لبلجيكا أثناء الحرب العالمية الأولى.
1934- أدولف هتلر يصبح قائداً لألمانيا.
1940- حكومة فيتشي الفرنسية تصدر حكماً غيابياً بالإعدام على الجنرال شارل ديغول وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
1945- ألمانيا الشرقية تنفصل عن ألمانيا الاتحادية.
1984- الصين والمملكة المتحدة تتفقان على عودة هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997.
1992- إجراء أول انتخابات رئاسية في كرواتيا وذلك بعد انفصالها عن يوغوسلافيا.
من مواليد هذا اليوم..
1815- أدولف فريدريش فون شاك.. شاعر ومؤرخ ألماني.
1824- فريديريك أوغست بارتولدي.. نحات فرنسي قام بصنع تمثال الحرية.
1941- غول هوفمان.. عالم فرنسي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل
في الطب عام 2011.
من وفيات هذا اليوم..
1100- الملك وليام الثاني ملك إنكلترا.
1589- الملك هنري الثالث ملك فرنسا.
1922- ألكسندر غراهام بيل مخترع الهاتف.
1923- وارن هاردن رئيس الولايات المتحدة.
2011- باروج بيناسيراف عالم أمريكي في علم المناعة حاصل على جائزة
نوبل في الطب عام 1980.
أعياد ومناسبات..
اليوم الوطني في جمهورية مقدونيا.