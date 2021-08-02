إصابة عشرة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيويورك

واشنطن-سانا

أصيب عشرة أشخاص بجروح في حادث إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية.

ونقلت صحيفة نيويورك ديلي نيوز عن شرطة المدينة قولها في بيان إن “مسلحين اثنين أطلقا وابلاً من الرصاص عند إحدى صالونات الحلاقة في مدينة نيويورك ما أدى إلى إصابة ثمانية رجال وامرأتين” مشيرة إلى أن المصابين تتراوح أعمارهم بين 19 و72 عاماً.

ورجحت الشرطة أن الشخصين اللذين أطلقا النار كانا يستهدفان ثلاثة من عناصر عصابة ترينيتاريوس عند صالون الحلاقة المذكور.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأميركي.