ثقافي السويداء يستضيف معرض صور توثيقية لفترة الانتخابات الرئاسية

السويداء-سانا

استضافت صالة المعارض بقصر الثقافة في مدينة السويداء اليوم معرض صور توثيقية تغطي فترة الانتخابات الرئاسية .

المعرض أعده المهتم بالتوثيق الصحفي رياض نعيم وضم نحو 150 صورة تسلط الضوء وفقا لنعيم على فعاليات السويداء الرسمية والشعبية ومشاركة أبناء المحافظة في انتخابات رئاسة الجمهورية بما فيها من التحضيرات والمسيرات الشعبية والتجمعات وخيم الوطن وصولا إلى يوم الاقتراع وبعده من اعلان النتائج وفوز السيد الرئيس بشار الأسد والاحتفالات التي أقيمت بهذه المناسبة.

ولفت نعيم إلى أن المعرض غايته توثيق ما جرى ليصبح وثيقة حية للأجيال القادمة.

وأشار رئيس فرع اتحاد الصحفيين بالمنطقة الجنوبية الصحفي رفيق الكفيري إلى أن المعرض يوثق للحراك الشعبي والجماهيري في المحافظة أثناء فترة الاستحقاق الدستوري معتبرا أنه من خلال اللوحات المعروضة يؤكد أبناء وجماهير السويداء وفاءهم للوطن وقائده وجيشه الباسل الذي يصادف عيد تأسيسه اليوم وما قدمه من بطولات وتضحيات.

ولفت عدد من زوار المعرض إلى أهمية ما تحمله الصور المعروضة من قيمة وطنية لمحطة مهمة من تاريخ سورية ويمكن الاستفادة منها في تحقيق التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل ويشكل أرشيفا وثائقيا لهذه المرحلة.

ديار نصر