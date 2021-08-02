مهرجان شعري في ثقافي شين بمناسبة ذكرى عيد الجيش العربي السوري

حمص-سانا

احتفاء بما قدموه دفاعاً عن أرض الوطن أقام المركز الثقافي ببلدة شين مهرجاناً شعرياً بمناسبة عيد الجيش العربي السوري.

واستهل المهرجان الشاعر “علي أسعد أسعد ” مؤسس ملتقى صافيتا الأدبي بقصائد وطنية تعبيرا عن المناسبة التي هي عربون وفاء للجيش وشهدائه وجرحاه وفي قصيدته” الشهداء” يسطر معاني الفخر بتضحياتهم الجليلة فيقول:”قطعوا لنا عهدا وغابوا..ومضوا كما يمضي السحاب ..أرواحنا جفت ..وبعض خضارنا هذا اليباب”.

وألقى الشاعر”حسن ابراهيم سمعون” مؤسس الديوان السوري المفتوح باقة قصائد تثمن تضحيات أبطال الجيش واستبسالهم في سبيل صون وحدة الوطن وكرامته كما في قصيدته”صلاة في قبة الخوذة” حيث يقول:”وضأت حبري واوراقي بفرض تقى ..قبل الصلاة بنظم خاشعا أرقا ..ضج التراب ونادى اين مفخرتي..الجيش لبى وأهدى الصدر والعنق”.

الشاعر العميد “حسن احمد” في قصيدته”جيشنا المغوار “يعبر عن فخره بهذا الجيش الذي رفع هام سورية عاليا منتصرا وفيها يقول:”من يوم بعثك يبدأ المشوار .. ولهام مجدك يستقيم الغار ..ياجيشنا ياعزنا وعزيزنا ..ضاقت بك الكلمات والأشعار”.

وجاءت قصيدة”الأنبياء” للضابط المتقاعد الشاعرغسان احمد ابو حميدي بعبارات منتفضة بوجه أعداء الآمة الذين سقطت جحافلهم أمام بسالة جيشنا وفيها يقول: “اذا جئت الحمى أنخ المطية ..وقبل تربها وخذ التحية ..فأنت مزيل منتخب النشامى ..فطاحل قلموا ظفر المنية”.

الشاعر كمال رسلان في قصيدته”خيول البكاء” عبر لغة حماسية سلسلة تباهي بتضحيات بواسلنا..”هذا التراب مناسك عشق..ولأجلهم سكبت هناك دماء..رسل الحياة إلى الحياة بموتهم ..وكأنهم في أرضنا سفراء”.

كما شاركت الشاعرتان هناء العجي وثناء المحمد بقصائد وطنية ممزوجة بعبق الفخر بتضحيات جيشنا.

وألقى “سفير سالم”مدير المركز الثقافي بشين كلمة حيا فيها حماة الوطن الذين يستحقون كل التكريم لأن مجدهم المقدس سيظل انشودة للنصر في كل زمان.

حضر المهرجان عدد من ضباط الجيش العربي السوري ولفيف من الأدباء والمثقفين وفعاليات رسمية وشعبية في شين والقرى التابعة لها.

حنان سويد