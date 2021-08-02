حرائق الغابات تواصل تمددها في تركيا وحصية القتلى ترتفع إلى ثمانية

أنقرة -سانا

ارتفع عدد القتلى نتيجة حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الماضية وتواصل تمددها في محافظات تركية إلى ثمانية بعد العثور على جثتين اليوم في حين تم إجلاء مزيد من الأشخاص من مناطق الحرائق.

ونقلت وكالة الأناضول التابعة للنظام التركي عن وزير الصحة فخر الدين قوجة أنه”عثر على الجثتين في بلدة منافغات في محافظة أنطاليا” مشيراً إلى أنهما قضيا في منزلهما الذي تضرر جراء الحريق.

وأفاد رئيس بلدية بودروم أنه تم إخلاء عدد من أحياء مدينة بودروم ومدينة مرمريس حيث اشتعلت النيران بفعل الرياح القوية من منطقة ميلاس القريبة.

ومنذ اندلاع الحرائق الأربعاء الماضي تلقى أكثر من 864 شخصاً علاجاً طبياً.

وكانت حصيلة سابقة أشارت أمس إلى مصرع ستة أشخاص جراء حرائق الغابات بينما تمكنت فرق الإطفاء من إخماد معظمها.