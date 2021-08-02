بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش.. حفل فني ونشاط للطيران الشراعي بحلب

حلب-سانا

بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري أقامت وزارة السياحة واتحاد غرف السياحة السورية مساء اليوم حفلاً فنياً للفنان محمد خيري على مدرج قلعة حلب بالتعاون مع محافظة حلب وشركة” ام تي ان” تم خلاله تقديم مجموعة من الأغاني الوطنية وأغاني الطرب الحلبي وتكريم كوكبة من جرحى الجيش.

كما أقيم بالتوازي مع الحفل نشاط للطيران الشراعي بإشراف شركة أجنحة الشام الناقل الرسمي للطيران.

وبين المهندس نضال ماشفج معاون وزير السياحة أن الحفل أقيم تكريماً لأبطال الجيش العربي السوري بمناسبة عيدهم الذي يؤكد فيه جميع السوريين دعمهم ووقوفهم إلى جانب حماة الوطن من خلال رسائل الفرح والمحبة التي وجهها أبناء الشعب السوري لكل من ضحى بنفسه وبذل الغالي والنفيس فداء لتراب الوطن مشيرا إلى استمرار وزارة السياحة بإقامة الفعاليات المتنوعة التي تحيي ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري.

وأوضح المهندس طلال خضير رئيس اتحاد غرف السياحة في سورية أن الفعالية تأتي تقديراً لبطولات رجال الجيش العربي السوري من الشهداء والجرحى وبالأخص ممن ضحوا بأرواحهم في سبيل عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب وتحريرها من الإرهاب.

وأشار أسامة ساطع مدير العلاقات العامة وتطوير العمل في شركة أجنحة للطيران إلى الجهود التي بذلتها الشركة لإقامة الأنشطة والفعاليات للطيارين الشراعيين الموازية للحفل الفني تعبيرا عن الفرح بذكرى عيد الجيش العربي السوري الذي سطر أروع ملاحم البطولة والفداء على كل شبر من تراب سورية الغالي.

وأعرب الفنان محمد خيري عن سعادته لمشاركة أبناء الشعب السوري ومدينة حلب أفراحهم بعيد الجيش العربي السوري الذي صمد بوجه أعتى هجمات الإرهاب وصان الأرض والعرض.

وفي تصريحات لـ سانا عبر عدد من جرحى الجيش العربي السوري المكرمين عن شكرهم لهذه المبادرة التي جاءت تقديرا لتضحياتهم التي قدموها لإعادة الأمان والاستقرار إلى ربوع الوطن مؤكدين افتخارهم بالانتماء لهذا الجيش.

من جهتهم عبر عدد من الحضور عن فرحتهم بعودة أجواء الفرح إلى مدينة حلب ومشاركة أبطال الجيش العربي السوري احتفالاتهم بعيد الجيش.

قصي رزوق -بريوان محمد