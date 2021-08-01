القوات العراقية تحبط مخططاً إرهابياً لتفجير برجين للطاقة الكهربائية في الأنبار

بغداد-سانا

أحبطت القوات العراقية اليوم محاولة تفجير إرهابية كانت تستهدف برجين للطاقة الكهربائية في محافظة الأنبار غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية ” واع ” عن وكالة الاستخبارات العراقية قولها في بيان إن ” وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من احباط عملية تفجير برجين للطاقة للكهربائية بواسطة عبوات ناسفة في قضاء هيت بمحافظة الأنبار” مشيرة إلى أنه تم تفكيك العبوات الناسفة من قبل وحدة الهندسة التابعة لعمليات الجزيرة دون حادث يذكر.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية في مختلف مناطق البلاد لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” وتطهير البلاد من الإرهاب.