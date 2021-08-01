عموئي: الغرب سيكون الخاسر الأكبر كلما زاد ضغوطه على إيران

طهران-سانا

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أبو الفضل عموئي اليوم أن الولايات المتحدة بممارستها المزيد من الضغوط على إيران ستكون الخاسر الأكبر.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن” عموئي “قوله :” في حال أرادت أميركا ومعها دول الغرب زيادة الضغوط على إيران فإنهم سيذهبون نحو مزيد من تصعيد التوتر ما سيجعلهم الخاسر الأكبر” لافتا إلى أن الأوروبيين قاربوا من مواقفهم مع أميركا وأن الكيان الصهيوني وعبر تغلغله في البنية السياسية الأميركية بصدد ممارسة المزيد من الضغوط على إيران.

وأضاف عموئي أن” إيران تخوض في الوقت الراهن تجربة اقتصادية جديدة من التعاون عبر تعزيز العلاقات التجارية مع الصين وروسيا ودول الجوار ” مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية ستشهد وتيرة متنامية.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي لإيران أوضح عموئي أن البرنامج يمضي قدماً وأن حجم اليورانيوم المخصب يزداد مبينا أن بلاده أثبتت قدرتها على رفع التخصيب أكثر من 60 بالمئة للأغراض السلمية.