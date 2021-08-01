بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش… تكريم عدد من الجرحى بالسويداء

السويداء–سانا

بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري كرم فرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً بالسويداء عدداً من جرحى الجيش خلال فعالية أقيمت اليوم ضمن المهرجان الحادي عشر للأشخاص ذوي الإعاقة.

وجرى خلال الفعالية التي أقيمت بمقر مجلس مدينة السويداء تحت شعار “سورية لن تركع” تقديم فقرات غنائية وشعرية من وحي المناسبة ودروع بأسماء الجرحى وهم “إباء عزام ونزار حرب وبسام رضوان وأديب أبو محمود ونزار حنا ونورس كيوان وطلال الشاهين وطاهر خداج وشادي البحري ويعرب حمشو”.

وأشارت الملقبة بأم الشهداء رئيسة مكتب متابعة الجرحى وشؤون الشهداء في المشفى الوطني بالسويداء الممرضة ربيعة شقير التي زفت جميع شهداء السويداء ومنهم شقيقها خلال كلمة لها إلى صمود أبطال الجيش العربي السوري الذين وقفوا بكل بسالة في وجه الإرهاب وسطروا ملاحم النصر والبطولة فكانوا رمزاً للمجد والفخر وسياجاً للوطن وحصنه المنيع وقالت: إن الهامات تنحني إجلالاً لأبطال الجيش الذين ضحوا بأنفسهم لنعيش بكرامة على أرضنا.

وقدم الجريح إباء باسل عزام خلال كلمة باسم الجرحى المعايدة لأبطال الجيش العربي السوري الصامدين على جبهات القتال وأسر الشهداء والجرحى الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل الوطن.

وكانت فعاليات المهرجان الذي يقيمه فرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً بالتعاون مع مجلس مدينة السويداء انطلقت أمس وتستمر لغاية الثاني عشر من الشهر الحالي وتتضمن سوق تسوق لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمعيلين والداعمين لهم كما يرافقه يومياً نشاطات متنوعة.

عمر الطويل