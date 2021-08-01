بدء التسجيل للدورات التدريبية المؤهلة لمسابقة القبول في كلية الهندسة المعمارية بدمشق

دمشق-سانا

أعلن مكتب نقابة المعلمين في جامعة دمشق بدء التسجيل للدورات التدريبية المؤهلة لمسابقة القبول في كلية الهندسة المعمارية للعام الدراسي 2021-2022 من الناجحين في الثانوية العامة “الفرع العلمي” في مبنى الكلية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً.

وذكر مكتب النقابة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الدورات التي يقيمها بالتعاون مع كلية الهندسة المعمارية تبدأ اعتباراً من الثامن من الشهر الجاري في قاعات الرسم بالكلية ومدة كل واحدة منها خمسة أيام مبيناً أن رسم التسجيل للدورة الواحدة 15 ألف ليرة سورية مع إعفاء أبناء “الشهداء وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة” من الرسم كلياً وحسم 25 بالمئة لأبناء أعضاء نقابة المعلمين والعسكريين.

وأوضح مكتب النقابة أن الأوراق المطلوبة للتسجيل صورة عن الهوية الشخصية وعن بطاقة الاكتتاب الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة مبيناً أن الدورات تستمر كل أسبوع حتى إعلان موعد فحص القبول الذي سيتم تحديده من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن إعلان المفاضلة العامة.

وتجري الدورات وفق منهاج علمي أكاديمي متكامل وتشرف عليها نخبة من الأساتذة المختصين من مختلف أقسام الكلية “التصميم المعماري والتخطيط والبيئة وعلوم البناء والتنفيذ والتاريخ ونظريات العمارة”.

هيلانة الهندي