إلقاء القبض على متزعم من تنظيم (داعش) الإرهابي في العراق

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على متزعم من تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان: إنه “بناء على المتابعة والتعقب الاستخباري تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على الإرهابي المدعو أبو رسول الذي اعترف بأنه انتمى لتنظيم (داعش) وعمل آمر مفرزة أمنية إرهابية للاغتيالات ضمن محافظة صلاح الدين حيث كلف باغتيال عدد من المواطنين الأبرياء”.

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإرهابي وفق أحكام المادة أربعة إرهاب.

وكانت القوات العراقية قضت أمس على متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي في تلال حمرين بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد.