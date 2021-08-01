اتحاد الكتاب العرب: الجيش العربي السوري رد عن سورية هجمة لم يسجل لها التاريخ مثيلاً

دمشق-سانا

أكد المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب العرب أن الجيش العربي السوري رد عن تراب سورية الطاهر أعتى هجمة لم يسجل لها التاريخ مثيلاً حقداً ولؤماً وجبروتاً.

وبمناسبة ذكرى تأسيسه السادسة والسبعين قال الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: “تتألق الذكرى لتأسيس معقل البطولة والإباء والعزة لجيشنا العربي السوري تألق الشمس في كبد السماء”.

وأضاف الاتحاد: “على كل شعاع من أشعة هذه الشمس تتثنى صور البطولة والفداء أغصاناً وارفة تمتد ظلالها الندية على سورية” مؤكداً أن أبطال جيشنا الباسل بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد كانوا أكبر من حساب داعمي الإرهاب ومشغليه وكان القائد والجيش عند حسن ظن أبناء شعبهم بهم سادة أباة.

وجاء في البيان إن “جيشنا بتضحيات رجاله العين الساهرة المؤمنة بقدسية تراب الوطن استطاع مواجهة المخرز والانتصار عليه وعلى كل من جرد سيف الحقد ليطعن به سورية في الصميم”.

ووجه الاتحاد في بيانه تحية من القلب لكل جندي فاضت روحه الطاهرة ليظل علم البلاد مرفرفا في ذرى العلياء ولحماة الديار الذين كتبوا تاريخنا بحروف الكبرياء والضياء.

محمد خالد الخضر