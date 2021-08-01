جائزة أكاديمية بوجيا الإيطالية لرائد خليل

دمشق-سانا

نال رسام الكاريكاتور رائد خليل الجائزة الخاصة في مسابقة أكاديمية بوجيا الدولية للكاريكاتور في دورتها الخامسة والأربعين التي أقيمت في إيطاليا وتمحور موضوع مسابقتها حول السفر “على طول الطريق.. الرحلة” وسط مشاركة 192 رساماً من 41 دولة.

ويصور العمل الفائز بأسلوب ساخر ونقدي لاذع دور الفنان في رسم ملامح الواقع بكل تجليات المعنى وحالة الانتظار في محطات العمر.

وفي تصريح لـ سانا أشار خليل إلى أن فوزه بالجوائز الدولية هو اجتهاد وسعي دائم نحو ثقافة فنية وابتكار متجدد خلال المثابرة والتواصل والمعرفة وتبادل الثقافات الفنية وفق مبدأ وطني ثابت.

يذكر أن الفنان خليل من مواليد 1973 وهو رسام كاريكاتور في صحيفة البعث وفي التلفزيون العربي السوري شارك في معارض دولية عديدة ونال جوائز وشهادات تقدير كثيرة وهو مشرف موقع الكاريكاتور السوري ومدير مهرجان سورية الدولي للكاريكاتور منذ انطلاقته في 2005.

محمد خالد الخضر