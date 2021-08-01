عيال الله.. مسرحية من الأدب الروسي مستوحاة من التاريخ والفكر العربي

دمشق-سانا

يستوحي الكاتب والشاعر الروسي نيقولاي غوميليوف مسرحيته “عيال الله” من تأثره بالثقافتين العربية والإسلامية والتصوف لتبدو المسرحية وكأنها من ليال ألف ليلة وليلة.

وترجم المسرحية التي صاغها غوميليوف شعرا الدكتور عبد الله عيسى محافظاً على الروح الشعرية فيها إضافة إلى سيرة ذاتية لمؤلفها استعرض فيها المرحلة التي عاش فيها في عهد روسيا القيصرية وبدايات العهد السوفييتي مع رؤية نقدية موجزة لأعمال الشاعر خاصة هذه المسرحية.

ويرى الدكتور عيسى أن المسرحية تحفل بالروح الشعرية على حساب العمل الدرامي إلا أنها تعد من أهم الأعمال الأدبية الفريدة في الأدبين الروسي والإنساني ذلك أنها تشكل إعلاناً لانتصار الحب الكبير.

يقع الكتاب الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب في 95 صفحة من القطع المتوسط.

يذكر أن نيقولاي غوميليوف كاتب وشاعر وناقد روسي عاش بين عامي 1886 و 1921 ويعد أبرز أعلام شعر العهد الفضي في بلاده حقبة أدبية امتدت في نهاية القرن 19 ومطلع القرن 20 من أعماله “طريق الفاتحين” و”زهور رومانسية” و”السماء الغربية” و”جعبة” و”الخيمة”.

أما المترجم عيسى فهو شاعر وأكاديمي وصحفي فلسطيني من أعماله موتى يعدون الحجارة ومختارات من الشعر الروسي.

بلال أحمد