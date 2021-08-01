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القيادة المركزية لحزب البعث في ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري: جيش الشعب المؤمن إيماناً مطلقاً بالوطن

2021-08-01

دمشق-سانا

وجهت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في الذكرى السنوية السادسة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري تحية تقدير وإجلال لأرواح شهدائه ولجرحاه وأبطاله الذين يحققون نصراً تلو الآخر متجهين نحو الانتصار الكبير.

وفي بيان لها تلقت سانا نسخة منه ذكرت القيادة المركزية للحزب أن الجيش العربي السوري بإيمانه المطلق بوطنه وبشجاعته وإقدامه استطاع تحقيق الانتصارات على قوى الطغيان والإرهاب على الرغم من الاختلال الهائل في توازن القوى المادية والعسكرية لصالح المعتدين مؤكدة أن هذا الجيش جيش الشعب الملتزم التزاماً مطلقاً بالوطن ورسالة الأمة العربية والحضارية والإنسانية.

وبينت القيادة المركزية أن ما واجهه الجيش العربي السوري من حروب قاسية دفعة واحدة لم يواجهه جيش من قبل كما أنه أول جيش في العالم حافظ على الحياة الطبيعية في المناطق السورية الآمنة والمحررة ولم يفرض عليها منطق حالة الحرب.

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