337 طناً إجمالي تقديرات إنتاج محصول الفستق الحلبي بالسويداء

السويداء-سانا

قدرت مديرية الزراعة بالسويداء بشكل أولي إجمالي إنتاج المحافظة من الفستق الحلبي للموسم الزراعي الحالي بنحو 337 طناً منها 256 طناً للزراعات البعلية والباقية للمروية.

وذكر مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الإنتاج للموسم الحالي أقل من الموسم الماضي نتيجة الظروف الجوية لافتاً إلى تشجيع المديرية لزراعة الفستق الحلبي في الأماكن المناسبة مع تقديم الخدمات اللازمة للمحصول.

وأضاف المهندس حامد إن إجمالي المساحات المزروعة بالفستق الحلبي في المحافظة يبلغ 5930 دونماً وعدد الأشجار الكلي المزروعة فيها 120 ألف شجرة يشكل المثمر منها 98 ألف شجرة وتتركز زراعتها في قرى برد وعرى وبكا والمجيمر والعفينة والثعلة وسهوة البلاطة وعمرة.

وأنتجت محافظة السويداء من ثمار الفستق للموسم الماضي 550 طناً.