بريطانيا تحذر من تأثير لون البشرة على دقة أجهزة قياس الأكسجين

لندن- سانا

حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا من أن الأجهزة التي يستخدمها المصابون بكوفيد 19 لمراقبة مستويات الأكسجين بالدم في المنزل قد تعطى قراءات غير دقيقة للأشخاص ذوي البشرة السمراء.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن الهيئة قولها في بيان إن هناك تقارير تفيد بأن مقاييس التأكسج النبضي يمكن أن تكون أقل دقة للأشخاص ذوى البشرة الداكنة لأنها قد تظهر قراءات أعلى لمستوى الأكسجين في الدم مشيرة إلى ضرورة التحقق بانتظام لمعرفة ما إذا كانت النسبة تنخفض أم لا.

وتعمل هذه الأجهزة التي يتم تثبيتها بالإصبع عن طريق تسليط ضوء عبر جلد الشخص لقياس مستوى الأكسجين في الدم.