16 أسيراً فلسطينياً يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

يواصل ستة عشر أسيراً فلسطينياً إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

وأفاد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حسن عبد ربه لوكالة وفا بأن الأسرى هم سالم زيدات الذى يواصل إضرابه لليوم الحادي والعشرين ومحمد اعمر ومجاهد حامد لليوم التاسع عشر ومحمود الفسفوس وكايد الفسفوس ورأفت الدراويش وجيفارا النمورة لليوم الثامن عشر وماهر دلايشة لليوم الثالث عشر وعلاء الدين علي وفادى العمور وحسام ربعي ومحمد خالد أبو سل وأحمد عبد الرحمن أبو سل وأحمد نزال لليوم الثاني عشر ومقداد القواسمة لليوم الحادي عشر ومحمد نوارة لليوم الثامن.

وأوضح عبد ربه أن الاسرى يعانون من آلام المفاصل والإعياء والانهاك الشديدين ونقصان الوزن وأن وضعهم الصحي بدأ في التدهور مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنهم.

ويواجه نحو 5300 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم 550 أسيرا بحاجة الى تدخل علاجي عاجل.