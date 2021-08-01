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الصحة العالمية تحذر من تعرض الحوامل لأعراض خطيرة من كورونا وسلالته المتحورة دلتا

2021-08-01

جنيف ولندن-سانا

حذررت منظمة الصحة العالمية من تزايد مخاطر الاصابة بفيروس كورونا وخاصة سلالته المتحورة دلتا في أوساط الحوامل.

وقالت مديرة اللقاحات في المنظمة كايت أوبراين كما نقلت فرانس برس ثبت إن الحمل يزيد من خطر الإصابة بأعراض خطيرة من كورونا بما فيها المتحور دلتا.

بدورها دعت السلطات البريطانية الحوامل إلى التزام التلقيح ضد كورونا بعدما أصبحت الإصابة بمتحور دلتا طاغية في البلاد منذ أيار الماضي.

وكانت هيئة استشارية بريطانية حذرت من أن متحور فيروس كورونا دلتا يمكن أن يؤدي إلى وفاة ثلث المصابين به وسط تنامى القلق من خطورته.

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