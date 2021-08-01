اختتام فعاليات مهرجان سلطان باشا الأطرش السادس للإبداع الثقافي بالسويداء

السويداء-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان سلطان باشا الأطرش السادس للإبداع الثقافي الذي استمر أربعة أيام وتضمن فعاليات فنية وثقافية وتراثية متنوعة.

وتضمن حفل الختام عرضاً راقصاً لفرقة شام للفنون بقيادة الفنان عمر ناصر إلى جانب تكريم المشاركين بالمهرجان الذين أسهموا بانجاحه.

وشهدت فعاليات اليوم الختامي يوماً ثقافياً لمجلس محافظة السويداء تضمن قصائد شعبية بمضامين وطنية وتراثية ألقاها الشاعر باسم عمرو وفقرات غنائية وموسيقية لطلاب معهد فهد بلان بإشراف الفنان أدهم عزقول قدمها كل من وسام مقلد وشروق صالحة إضافة إلى عرض فيلم توثيقي عن التصدي لإرهابيي “داعش” على قرى ريف السويداء الشرقي والشمالي ومدينة السويداء بعنوان “120 دقيقة” إلى جانب قصص قصيرة جداً للصحفي والكاتب سمير فليحان.

واستضاف قصر الثقافة بمدينة السويداء ضمن فعاليات المهرجان ندوة بعنوان “المثقفون في الثورة السورية الكبرى” شارك فيها الباحثان الدكتوران فندي أبو فخر وكمال الشوفاني وآخرى بعنوان “التراث وعلاقته بالفن في جبل العرب” شارك فيها عميد كلية الفنون الجميلة غسان عبود وعضوا الهيئة التدريسية فيها الدكتورة زينة أبو الفضل والدكتورة صونيا علم الدين.

كما شملت الفعاليات أمسية شعرية تنوعت موضوعاتها بين الوطنية والوجدانية والاجتماعية والغزلية وشارك فيها الشعراء أكرم عريج وجودي العربيد وسهيل أبو فخر وفواز خيو ومنصور حرب هنيدي أعقبها حفلاً فنياً موسيقياً لفرقة معهد فريد الأطرش للموسيقا.

كما شهد المركز الثقافي في بلدة القريا ندوة بعنوان “ملحمة وادي السرحان وثائق وأشعار” بمشاركة الدكتورين عباس فرج ونايف شقير إضافة إلى حفل فنون شعبية تراثية لفرقة جمعية العاديات.

كما تضمنت فعاليات المهرجان أمسية شعرية شارك فيها الشعراء أسامة الحمود وثناء نصر وعلوش عساف وفرحان الخطيب والدكتور هشام الحناوي تبعها حفل موسيقي غنائي أحيته فرقة “انسامبل” بقيادة الفنان بسمان حرب.

ورافق المهرجان الذي نظمته مديرية الثقافة بالسويداء تقديراً لبطولات المجاهد الكبير ورفاقه على امتداد الوطن فعالية ليالي المهرجان التي جرت إضافتها هذه الدورة في قصر الثقافة بهدف الاستماع للآراء الأفكار والملاحظات لإغناء المهرجان.

ديار نصر