فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من أربعة ملايين و230 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من أربعة ملايين و230 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقا لأخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 198 مليونا و370 ألفاً و933 مصاباً وإجمالي الوفيات إلى 228ر230ر4 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 417ر175ر179 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 078ر629 حالة وفاة من أصل 102ر691ر35 إصابة تليها الهند مع تسجيل 362ر424 حالة وفاة من أصل 380ر653ر31 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 512ر555 حالة وفاة من أصل 273ر880ر19 إصابة.