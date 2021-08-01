ورشة عمل في فن الخزف للأطفال في خان أسعد باشا

دمشق-سانا

اطلع عشرون طفلاً على فن الخزف ومراحل صناعته خلال ورشة عمل أقامتها الفنانة التشكيلية سناء فريد بمرسمها ترانيم خزفية في خان أسعد باشا.

الأطفال القادمون من مرسم شغف تعرفوا خلال الورشة على مبادئ فن الخزف ومراحل صناعته ابتداء من الرمل الذي يتم تحويله الى صلصال وبعدها يصار إلى تشكيله بطرق عدة حسب الحاجة وذوق الخزاف ليتم شيه بالفرن ليتكون آنية أو قطعة فنية من الفخار ثم تلوينه وتزيينه وإدخاله إلى الفرن للمرة الثانية ليخرج منه قطعة خزفية جميلة.

وعن الورشة قالت التشكيلية سناء في تصريح لـ سانا:” وجودي في الخان جاء بدعوة من وزارة الثقافة لإقامة دورات لمختلف الأعمار بفن الخزف واليوم أحببنا دعوة عدد من الأطفال ليتعرفوا على هذا الفن التراثي من خلال جلسة ترفيهية في أحضان مكان تاريخي مهم وملهم يمكن أن يحرضهم على الإبداع وينمي الخيال لديهم”.

وأوضحت سناء أن الطفل يسعى للإبداع والتعبير عن ذاته بالفطرة والخيال وتعامله مع خامة الطين التفاعلية والإبداعية يساعده على تشارك كل حواسه في تشكيل الأشكال التي يريدها معتبرة أن هذه الجلسات التعريفية على فن جديد يمكن أن تخلق بداية مشروع لفنان مبدع بالمستقبل.

بدورها التشكيلية ريم الحايك مديرة مرسم شغف لفتت إلى أن الورشة جاءت بهدف تعريف الأطفال بمهنة تراثية مهددة بالانقراض ليتعرفوا عليها ويتعلموها سعيا للحفاظ عليها كنوع من أحياء التراث بالإضافة إلى كونها تقنية فنية جديدة يمكن الاستفادة منها مستقبلا في مشوارهم الفني.

الأطفال عبروا عن سعادتهم بالتعامل مع الطين وتشكيله بأشكال عدة كل حسب رغبته وأوضحت سيلين عيسات 12 عاما أنها جربت بيدها تشكيل قطعة من الطين مبدية حماسها لإتمام كل مراحل العمل والحصول على قطعتها الخزفية.

ولفتت حنين أحمد 12 عاما إلى أن تجربة صناعة قطعة خزفية كانت ممتعة للغاية بالنسبة لها بينما أكدت جوى 8 سنوات أنها أحبت التعامل مع الطين وتعلم مراحل صناعة الخزف ليشير عبد الله ابن السنوات الست إلى أنه تعرف على خامة الطين التي تمكنه من صناعة الكثير من الأشكال.

وختم يزن بدران 8 سنوات بالقول:”جئت لتعلم مبادئ فن الخزف وأحببته جدا لأنه يمكنني من صناعة ما أريد من خلاله وبأشكال وألوان عدة”.

محمد سمير طحان