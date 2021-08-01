الفنان علاء صالح يغني للوطن والحب ضمن فعاليات معرض الزهور الـ41

دمشق-سانا

أحيا الفنان علاء صالح بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقي نور العسلي حفلاً غنائياً مساء اليوم على المدرج الروماني بحديقة تشرين ضمن الفعاليات الفنية المرافقة لمعرض الزهور بدورته الـ 41.

الحفل الذي أقامته مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة شمل برنامجاً فنياً منوعاً قدم من خلاله الفنان علاء برفقة المغنية الشابة حلا حسن مجموعة أغان وطنية عالقة في ذاكرة الناس وليكمل الحفل بأغان تراثية وشعبية وطربية.

وعن الحفل قال الفنان علاء في تصريح لـ سانا ” شاركنا في فعاليات معرض الزهور الذي يلقى إقبالاً واسعاً من الناس في حديقة تشرين بهدف ادخال الفرح والسرور والسعادة لرواد المعرض والجمهور الذي اشتاق لأجواء الفرح والغناء والموسيقا” معتبراً أن مثل هذه الفعاليات تساعد على نشر الفن الراقي وتواصل الفنانين مع الناس بشكل دائم.

يذكر أن معرض الزهور بدورته الـ 41 المستمر حتى الـ 3 من الشهر الحالي تضمن فعاليات فنية متنوعة مرافقة له منها الغنائية والموسيقية والرقص والفن التشكيلي وغيرها.