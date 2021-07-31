تسجيل 163 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 163 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في المحافظة قولها اليوم إن من بين خروقات العدوان خمسة خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الجبلية والتحيتا.

وذكر المصدر أن قوى العدوان نفذت أيضا 10 خروقات بقصف مدفعي و121 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة إضافة إلى تحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والتحيتا والجاح والجبلية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.