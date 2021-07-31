إجلاء سكان عدد من القرى جراء حريق غرب جزر بيلوبونيز اليونانية

أثينا-سانا

أخلت السلطات اليونانية أربع قرى في شمال غرب جزر بيلوبونيز قرب مدينة باتراس مع محاولة إخماد حريق غابات كبير اندلع مع درجات حرارة مرتفعة جداً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رجال الإطفاء قولهم إن 95 إطفائياً و33 شاحنة وأربع طائرات ومروحيات شاركوا في جهود احتواء الحريق في منطقة زيريا.

وبعثت السلطات اليونانية برسائل على الهواتف المحمولة لتحذير السكان بوجوب إخلاء قرى زيريا وكاماريس وأخاياس ولابيري كما وضعت المستشفيات في باتراس وبلدة ايغيو المجاورة في حال تأهب لاستقبال مصابين محتملين في حين وضع خفر السواحل في حالة تأهب أيضا لإنقاذ السباحين الذين قد يختنقون بسبب الدخان الناتج من الرماد.

وتتعرض الغابات اليونانية في كل صيف الى حرائق تغذيها الرياح القوية كما تواجه البلاد موجة حر جديدة منذ الجمعة الماضية.

يذكر أن مئة وشخصين قتلوا في تموز العام 2018 عقب اندلاع حريق في بلدة ماتي الساحلية قرب أثينا في أسوأ حصيلة قتلى جراء الحرائق في البلاد.