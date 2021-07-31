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مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين: مازال النظام الفرنسي يقدم الدعم المادي والإعلامي للإرهابيين والانفصاليين في سورية خلافاً لجميع قرارات مجلس الأمن التي تدعو للحفاظ على وحدة الشعب السوري وترابه الوطني واستقلاله وسيادته 

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مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تؤكد أنها الأكثر حرصاً على شعبها وعلى استقرار الأوضاع فيها وحل كل ما ينشأ في هذا المجال بطرق الحوار والحرص على مصالح السوريين

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