مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين: مازال النظام الفرنسي يقدم الدعم المادي والإعلامي للإرهابيين والانفصاليين في سورية خلافاً لجميع قرارات مجلس الأمن التي تدعو للحفاظ على وحدة الشعب السوري وترابه الوطني واستقلاله وسيادته