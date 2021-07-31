مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين: ترفض سورية بشكل تام الادعاءات الكاذبة التي وردت في بيان وزارة الخارجية الفرنسية أمس حول الوضع في سورية لأنه مبني على الكذب والنفاق ودعم الإرهاب