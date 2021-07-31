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مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين: ترفض سورية بشكل تام الادعاءات الكاذبة التي وردت في بيان وزارة الخارجية الفرنسية أمس حول الوضع في سورية لأنه مبني على الكذب والنفاق ودعم الإرهاب

2021-07-31

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مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تؤكد أنها الأكثر حرصاً على شعبها وعلى استقرار الأوضاع فيها وحل كل ما ينشأ في هذا المجال بطرق الحوار والحرص على مصالح السوريين

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