مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين: ترفض سورية بشكل تام الادعاءات الكاذبة التي وردت في بيان وزارة الخارجية الفرنسية أمس حول الوضع في سورية لأنه مبني على الكذب والنفاق ودعم الإرهاب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تشارك في أولمبياد الرياضيات التوافقية الإيراني
2021-07-31
سورية تشارك في ندوة أوابك حول صناعة البولي إيثيلين (البلاستيك)
2021-07-31
مغترب سوري يحول مكتبة منزله للعامة
2021-07-31
طلبتنا في مصر يحيون عيد الجيش ببطولة الوفاء لكرة القدم
2021-07-30
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذوا 32 اعتداء خلال الساعات الماضية
2021-07-30
محكمة روسية: الحكم بالسجن ثلاث سنوات على متورطة بتجنيد إرهابيين إلى سورية
2021-07-30
نائبان لبنانيان يعربان عن شكرهما لسورية على المساعدة بإطفاء الحرائق في عدد من المناطق اللبنانية
2021-07-30
محليات
تنفيذ أعمال تزفيت وتأهيل وصيانة للمرافق العامة بدمشق وأحيائها
2021-07-31
وزارة النفط تضع بئر دير عطية 5 الغازية بالخدمة
2021-07-31
القبض على متعاطي ومروجي مخدرات يسرقون الأجهزة الخلوية في حلب
2021-07-31
توقيع كتاب (سورية وعصبة الأمم) للدكتور بشار الجعفري في جامعة الحواش الخاصة بحمص
2021-07-31
بأدواته البسيطة وطريقته التقليدية.. العم طاهر نادر يصنع أجمل أشكال غزل البنات ضمن معرض الزهور
2021-07-31
حلب.. إصلاح العطل في الكبل الضوئي وإعادة خدمة الإنترنت
2021-07-31
ضبط معمل ألبان وأجبان في جبلة يحوي كميات من الجبنة غير صالحة للاستهلاك البشري
2021-07-31
رياضة
المكسيك إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو
2021-07-31
البرازيل تفوز على مصر وتتأهل إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو
2021-07-31
ديوكوفيتش يعلن انسحابه من مباراة الزوجي في أولمبياد طوكيو
2021-07-31
21 إصابة جديدة بكورونا مرتبطة بأولمبياد طوكيو
2021-07-31
فوز عفرين على الشرطة في افتتاح دورة تشرين الكروية
2021-07-31
الكرامة يلتقي الثورة والاتحاد بمواجهة الجيش في افتتاح ربع نهائي كأس الجمهورية لكرة السلة
2021-07-31
استبعاد العداءة النيجيرية أوكاغباري من الأولمبياد لإخفاقها في اختبار المنشطات
2021-07-31
اقتصاد
مناقشة الخطة الإنتاجية الزراعية السنوية للموسم 2021-2022
2021-07-31
الجيولوجيا تبدأ باستثمار فلز طبيعي صديق للصحة والبيئة يستخدم في الزراعة والصناعة
2021-07-31
سورية تشارك في ندوة أوابك حول صناعة البولي إيثيلين (البلاستيك)
2021-07-31
إكثار حماة ينهي عمليات جني بذار البطاطا المنتجة في البيوت الشبكية
2021-07-31
مهرجان التسوق (صنع في سورية) بدورته الـ 121 ينطلق غداً في حماة
2021-07-31
نمو ودائع وتسهيلات مؤسسات التمويل الصغير
2021-07-30
ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة في دير الزور
2021-07-30
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دعماً لقطاع الأدوية.. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية والضرائب
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذوا 32 اعتداء خلال الساعات الماضية
شولغين: سورية تواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين: ترفض سورية بشكل تام الادعاءات الكاذبة التي وردت في بيان وزارة الخارجية الفرنسية أمس حول الوضع في سورية لأنه مبني على الكذب والنفاق ودعم الإرهاب
2021-07-31
2021-07-31
alaa
سابق
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين: مازال النظام الفرنسي يقدم الدعم المادي والإعلامي للإرهابيين والانفصاليين في سورية خلافاً لجميع قرارات مجلس الأمن التي تدعو للحفاظ على وحدة الشعب السوري وترابه الوطني واستقلاله وسيادته
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مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تؤكد أنها الأكثر حرصاً على شعبها وعلى استقرار الأوضاع فيها وحل كل ما ينشأ في هذا المجال بطرق الحوار والحرص على مصالح السوريين
انظر ايضاً
مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تؤكد أنها الأكثر حرصاً على شعبها وعلى استقرار الأوضاع فيها وحل كل ما ينشأ في هذا المجال بطرق الحوار والحرص على مصالح السوريين
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