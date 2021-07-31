دعماً لقطاع الأدوية.. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية والضرائب

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 25 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2020 لغاية 31-7-2022

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 25

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 13-7-2020 لغاية تاريخ 31-7-2022.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21-12-1442 هجري الموافق لـ 31-7-2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

والمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2020 يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد لمدة عام كامل.