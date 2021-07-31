SCS-NET

الصحة الإيرانية تستلم مليوناً و500 ألف جرعة من لقاح (بركت) المصنع محلياً

2021-07-31

طهران–سانا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم أنها تسلمت ما مجموعه مليوناً و500 ألف جرعة من لقاح ” كوف إيران بركت” المضاد لفيروس كورونا والمصنع محلياً.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن مدير مصنع “شفا فارمد” في مؤسسة تنفيذ أوامر “الإمام الخميني” حسن جليلي قوله: “إن المؤسسة سلمت اليوم 200 ألف جرعة من اللقاح إلى وزارة الصحة لتطعيم المواطنين” مضيفاً: إن “إجمالي جرعات اللقاح الذي استلمته الوزارة من المؤسسة بلغ مليوناً و500 ألف جرعة”.

ولفت جليلي إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع خلال الأسابيع الأخيرة وإنتاج نحو 5 ملايين جرعة من اللقاح المذكور وإرسالها إلى الاختبار الذي يستغرق نحو 20 يوماً قبل أن يتم تسليمها إلى وزارة الصحة.

انظر ايضاً

تسجيل 128 وفاة و6442 إصابة جديدة بكورونا في إيران

طهران-سانا أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 128 وفاة و6442 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved