الصحة الإيرانية تستلم مليوناً و500 ألف جرعة من لقاح (بركت) المصنع محلياً

طهران–سانا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم أنها تسلمت ما مجموعه مليوناً و500 ألف جرعة من لقاح ” كوف إيران بركت” المضاد لفيروس كورونا والمصنع محلياً.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن مدير مصنع “شفا فارمد” في مؤسسة تنفيذ أوامر “الإمام الخميني” حسن جليلي قوله: “إن المؤسسة سلمت اليوم 200 ألف جرعة من اللقاح إلى وزارة الصحة لتطعيم المواطنين” مضيفاً: إن “إجمالي جرعات اللقاح الذي استلمته الوزارة من المؤسسة بلغ مليوناً و500 ألف جرعة”.

ولفت جليلي إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع خلال الأسابيع الأخيرة وإنتاج نحو 5 ملايين جرعة من اللقاح المذكور وإرسالها إلى الاختبار الذي يستغرق نحو 20 يوماً قبل أن يتم تسليمها إلى وزارة الصحة.