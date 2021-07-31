القوات العراقية تلقي القبض على 7 إرهابيين في كركوك

بغداد–سانا

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على سبعة إرهابيين في محافظة كركوك شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن خلية الإعلام الأمني في العراق قولها: إن الإرهابيين المعتقلين كانوا مسؤولين عن “الدعم اللوجستي” لتنظيم “داعش” الإرهابي بالمحافظة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت قوات الأمن العراقية أنها شرعت في عمليات واسعة لبسط الأمن والاستقرار في محافظة البصرة أقصى جنوب البلاد أسفر عنها اعتقال أربعة مطلوبين وضبط كميات من الأسلحة ومخازن العتاد.

وكانت القوات العراقية قضت في وقت سابق على متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي في تلال حمرين بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد.