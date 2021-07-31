تنفيذ أعمال تزفيت وتأهيل وصيانة للمرافق العامة بدمشق وأحيائها

دمشق-سانا

تتابع ورشات محافظة دمشق أعمال التزفيت والتأهيل والصيانة لعدد من الطرقات والمرافق العامة في المدينة وأحيائها وترحيل أنقاض وأتربة ضمن خطتها لتحسين الواقع الطرقي والنهوض بالمستوى الخدمي.

وبدأت ورشات مديرية الصيانة تنفيذ طريق تخديمي خلف مركز انطلاق البولمان في القابون لوسائل النقل القاصدة المركز كما أوضح مدير الصيانة في المحافظة المهندس غسان الخطيب لمندوب سانا اليوم مبيناً أن الورشات نفذت أعمال تزفيت للحل المروري الذي نفذته بالتعاون مع هندسة المرور والنقل في مساكن برزة والمتضمن توسيع الطريق الممتد من مفرق المساكن باتجاه كازية أبو جرش بهدف تخفيف الازدحام المروري إضافة لصيانتها للأرصفة وتبليطها للطريق المذكور.

وأشار الخطيب إلى استمرار الورشات بأعمال تأهيل طريق المتحلق الوسطي من ترحيل للأنقاض والسواتر الترابية بمنطقة الآسية وردم الأنفاق ومعالجة الهبوطات إضافة لتنفيذها أعمال توسيع الطريق بجانب معامل التريكو وحتى الزبلطاني.

كما نفذت ورشات المحافظة أعمال تزفيت عدد من الطرقات في حارات حي المزة 86 وفق مدير الإشراف بالمحافظة المهندس هشام الحموي الذي بين أن أعمال التزفيت مستمرة في الحي وفق الخطة المحددة إضافة لعدد من المناطق في المدينة وأحيائها.

وأوضح الحموي أن الورشات أنهت أعمال تدعيم ركائز جسر المشاة بالقرماني في شارع الثورة ومستمرة بتدعيم ركائز جسر السيد الرئيس حيث تم تدعيم 3 من أصل 9 ركائز متضررة وذلك في إطار خطتها تأهيل وصيانة الجسور بالمدينة.

فراس صافي