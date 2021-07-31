دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل امتحانات الغد في المعاهد التقانية بمحافظة درعا إلى موعد آخر يحدد لاحقاً.

وفي بيان للوزارة حصلت سانا على نسخة منه أعلنت تأجيل امتحانات يوم 1-8-2021 للمعاهد التقانية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني في محافظة درعا إلى موعد آخر يحدد لاحقاً.

وكانت جامعة دمشق أعلنت اليوم تعليق امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2020-2021 في مختلف كليات فرع الجامعة في مدينة درعا حتى إشعار آخر بسبب الظروف الأمنية السائدة ولحين استقرار الأوضاع على أن تتم إزاحة البرنامج الامتحاني تبعاً لذلك.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة دمشق بدأت في الرابع من شهر تموز الجاري وتستمر لمدة شهر تقريباً.