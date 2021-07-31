العراق.. القضاء على متزعم بتنظيم (داعش) وتوقيف 5 إرهابيين

بغداد-سانا

قضت القوات العراقية اليوم على متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي في تلال حمرين بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول قوله في بيان إنه “في عملية نوعية تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من قتل الإرهابي الملقب أبو سعد السمين المتزعم في تنظيم (داعش) بالقرب من بحيرة تلال حمرين” مشيراً إلى أن هذا الإرهابي كان مسؤولاً عن عمليات تفخيخ وتجهيز إرهابيين انتحاريين.

وفي السياق ذاته ألقت القوات العراقية القبض على خمسة إرهابيين شمال بغداد.

وذكر إعلام عمليات بغداد في بيان أن “القوات العراقية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين بعد نصب كمائن في مناطق شمال بغداد” مشيراً إلى أنه تم ضبط وتفكيك عبوتين ناسفتين من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي في منطقة المناري جنوب العاصمة.

وكان جندي عراقي قتل في وقت سابق اليوم جراء هجوم شنه إرهابيون من تنظيم “داعش” في محافظة ديالى شرق العراق.