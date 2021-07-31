31 تموز- 2014 الرئيس البوليفي إيفو موراليس يعلن أن الكيان الصهيوني كيان إرهابي

دمشق-سانا
1741- الإمبراطور الروماني كارل ألبرت السابع تشارلز ألبرت ملك بافاريا يغزو النمسا العليا وبوهيميا.
1763- معركة دامية بين القبيلة الهندية أوتاوا بقيادة الزعيم بونتياك والقوات البريطانية بقيادة ملك إنكلترا انتهت بهزيمة الأخيرة خلال حرب بونتياك ضد المستعمرين البريطانيين.
1913- دول البلقان توقع هدنة في بوخارست.
1938- بلغاريا توقع معاهدة عدم اعتداء مع اليونان ودول أخرى.
1958- انتخاب قائد الجيش اللبناني اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية اللبنانية.
1964- التقاط أول صورة مقربة للأرض من على سطح القمر بثتها سفينة الفضاء الأمريكية “رينجر7”.
1973- الإعلان عن تأسيس وكالة الفضاء الأوروبية.
1991- الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة يوقعان اتفاقاً لخفض عدد الرؤوس النووية في كلا البلدين إلى الثلث.
2014- الرئيس البوليفي إيفو موراليس يعلن أن الكيان الصهيوني كيان إرهابي.
من مواليد هذا اليوم
1912- ميلتون فريدمان.. اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1976.
1944- روبرت ميرتون.. اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1997.
من وفيات هذا اليوم..
1784- دنيس ديدرو.. فيلسوف فرنسي.
1875- أندرو جونسون.. رئيس الولايات المتحدة.
1993- الملك بودوان الأول.. ملك بلجيكا.
أعياد ومناسبات..
عيد العلم في هاواي.
عيد البحرية الروسية.