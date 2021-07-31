31 تموز- 2014 الرئيس البوليفي إيفو موراليس يعلن أن الكيان الصهيوني كيان إرهابي

دمشق-سانا

1741- الإمبراطور الروماني كارل ألبرت السابع تشارلز ألبرت ملك بافاريا يغزو النمسا العليا وبوهيميا.

1763- معركة دامية بين القبيلة الهندية أوتاوا بقيادة الزعيم بونتياك والقوات البريطانية بقيادة ملك إنكلترا انتهت بهزيمة الأخيرة خلال حرب بونتياك ضد المستعمرين البريطانيين.

1913- دول البلقان توقع هدنة في بوخارست.

1938- بلغاريا توقع معاهدة عدم اعتداء مع اليونان ودول أخرى.

1958- انتخاب قائد الجيش اللبناني اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية اللبنانية.

1964- التقاط أول صورة مقربة للأرض من على سطح القمر بثتها سفينة الفضاء الأمريكية “رينجر7”.

1973- الإعلان عن تأسيس وكالة الفضاء الأوروبية.

1991- الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة يوقعان اتفاقاً لخفض عدد الرؤوس النووية في كلا البلدين إلى الثلث.

2014- الرئيس البوليفي إيفو موراليس يعلن أن الكيان الصهيوني كيان إرهابي.

من مواليد هذا اليوم

1912- ميلتون فريدمان.. اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1976.

1944- روبرت ميرتون.. اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1997.

من وفيات هذا اليوم..

1784- دنيس ديدرو.. فيلسوف فرنسي.

1875- أندرو جونسون.. رئيس الولايات المتحدة.

1993- الملك بودوان الأول.. ملك بلجيكا.

أعياد ومناسبات..

عيد العلم في هاواي.

عيد البحرية الروسية.