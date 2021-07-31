أكثر من 40 مصاباً في زلزال شمال البيرو

ليما-سانا

أصيب أكثر من 40 شخصاً بجروح بينهم ثلاثة في حالة خطرة جراء الزلزال الذي ضرب الساحل الشمالي للبيرو أمس وأسفر أيضاً عن تضرر الكثير من المباني.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية “أندينا” عن خوسيه نيزاما مدير الصحة في مدينة بيورا قوله إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر خلف حتى الآن أكثر من 40 جريحاً بينهم ثلاثة إصابتهم خطيرة.

من جهتها قالت مديرية الأمن المدني إن الزلزال أسفر عن تضرر 187 منزلاً وأربعة معابد على الأقل.

بدوره قال المعهد الوطني للجيوفيزياء إن مركز الزلزال حدد على بعد 12 كيلومتراً غرب مدينة سولانا قرب الحدود مع الإكوادور وعلى عمق 36 كيلومتراً.

وطمأنت مديرية المسح والملاحة البحريين بعدم وجود خطر من حدوث تسونامي جراء الزلزال.