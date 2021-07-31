وصلات إنشاد ديني تراثي لرباعي دمشق للنشيد على مسرح ثقافي حمص

حمص-سانا

أحيا رباعي دمشق للنشيد حفلاً إنشادياً دينياً تراثياً وطنياً على خشبة مسرح قصر الثقافة بحمص حمل عنوان “الحفل الإنشادي الكبير”.

وقدم المنشدون الأربعة مصطفى الشيخ وغسان السروجي ومحمد شفيق الشعار ومحمود الصياد وصلات متنوعة بدأت بـ “صل يا ربي على الحبيب” ووصلة خاصة بموسم الحج في فترة استقبال الحجيج من تأليف الفرقة “متى أرى الشباك وفي الحضرة ألقاك” و”هلت على حينا البشاير” و”زائر الروضة لاتنسى”.

وتخلل برنامج الحفل وصلات قصائد وطنية “بكتب اسمك يا بلادي” ونشيد خاص بحمص “يا حمص الأجواد أتينا”.

واختتم الرباعي برنامج الحفل بوصلة ضمت أناشيد دينية بالإضافة لقصائد صوفية بمرافقة موسيقية صولو ودف وأعضاء الكورال وفرقة رقص ميلوية.

يذكر أن فرقة رباعي دمشق للنشيد تأسست عام 2014 م وتضم أربعة رؤساء فرق إنشاد إضافة لعناصر كورال ويتميز طابعها بالحفاظ على التراث الديني الأصيل وإحيائه.

رشا المحرز