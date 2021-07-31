سباق سيارات وعروض مسرحية وغنائية وتكريم فنانين ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان القلعة والوادي

حمص-سانا

أقيم اليوم سباق سيارات “الدريفت” من ساحة قلعة الحصن وسط حضور شعبي كبير ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القلعة والوادي الذي يستمر حتى الأسبوع القادم .

وأوضح المهندس أحمد عكاش مدير سياحة حمص في تصريح لـ سانا من موقع السباق أن الوزارة أرادت من هذه الفعالية التي نظمها نادي السيارات السوري بمشاركة خمسة سائقين من النادي التعريف بهذه الرياضة الجميلة من جهة والإضاءة من خلالها على قلعة الحصن كمعلم تاريخي وسياحي يضاف إلى معالم حضارتنا العريقة .

بدوره قال المتسابق عامر سكرية إن المشاركة في سباق الدريفت اليوم تشكل لنا إضافة في عالم السباقات والبطولات التي نخوضها كما ويعرف المنطقة على نادي السيارات السوري وتلك الرياضة الجميلة.

بدوره أعرب السائق المتسابق إياد أفغاني عن سروره للمشاركة من وسط مكان سياحي لافتاً إلى أهمية تعريف الجمهور السوري برياضة سباق السيارات الفقيرة نسبياً إلى الرياضات الأخرى .

ودعا المتسابق أحمد نجار الذي يمارس هذه الرياضة منذ خمسة عشر عاماً وشارك في العديد من السباقات المحلية والعربية إلى ضرورة دعم هذه الرياضة مادياً وإشادة حلبة لها في دمشق تشجيعاً لها ولجمهورها .

وعبر عدد من الحضور عن إعجابهم بهذا النوع من الرياضات مؤكدين أن هذه التظاهرة هي رسالة للعالم بأن قلعة الحصن كانت وستبقى كباقي القلاع السورية قلعة للصمود وعنواناً للحياة والحضارة .

كما أقامت جامعة الحواش الخاصة حفلاً لتكريم عدد من المبدعين الذين تركوا بصمة في الحياة الفكرية والفنية والمسرحية والأدبية والتشكيلية في سورية وذلك ضمن ختام أسبوع الأفلام السينمائية السورية الروسية.

وأعرب الفنان حسام تحسين بك عن سعادته بهذه اللفتة الكريمة من حمص وأهلها لافتاً إلى أن الفنان يسمو عندما يلقى تقدير الآخرين لأعماله .

من جهتها وفي شعور مملوء بالأمل عبرت الفنانة انطوانيت نجيب عن سعادتها بالمشاركة بهذا التكريم في مدينة قضت فيها سنين طفولتها الجميلة واصفة حمص بالمدينة الجميلة والمتجددة دوماً.

بدورها رأت الفنانة التشكيلية سميرة مدور التي كانت بين المكرمين لتجربتها الفنية الرائدة أن تكريم الفنان هو تقدير لعمله حيث يفتخر بأن لديه هذا الكم الكبير من المبدعين.

الكاتب المسرحي فرحان بلبل وجد أن تكريم الأدباء والفنانين يعتبر بادرة ثقافية مهمة من جامعة الحواش ضمن فعاليات مهرجان القلعة علماً أن لها مساهمات متعددة في المجالات الأدبية والثقافية بما فيها المسرحية.

ومن بين المكرمين أيضاً من الفنانين والأدباء “حنا عبود وعبد الكريم الناعم وريم حبيب وأوس محمد وناصر ركا وريمون معماري واسماعيل الحلو وموفق مخول”.

وقدمت فرقة جلنار للمسرح الراقص عرضاً بعنوان “حجار القلعة” ضم تسع لوحات راقصة عن التراث السوري بمختلف ألوانه الشعبية .

وفي تصريح لـ سانا أوضح الفنان علي حمدان أن حجار القلعة هي استحضار للتنوع الرائع الذي تتميز به سورية بسهلها وجبلها وبحرها وصحرائها وواديها فضلاً عن تنوعها التاريخي والديمغرافي والاجتماعي الذي تجلى بلوحة فسيفسائية راقصة.

وعلى أنغام وغناء فرقة فصحى الطربية والتراثية لعمالقة الغناء العربي اختتمت فعاليات اليوم حيث قدمت الفرقة 11 أغنية لأم كلثوم وعبد الوهاب وفيروز وكاظم الساهر .

بدورها المغنية حلا طراد اعتبرت أن مهرجان القلعة والوادي هو أحد أهم المهرجانات الفنية والثقافية والسياحية التي تقام في سورية وأن الفرقة بجهدها وابداعها استطاعت الوصول إلى ليالي المهرجان .

كما عبر عازف الكلارينت علي الصالح عن سعادته بتلك المشاركة المهمة جداً بالنسبة لهم كفرقة انطلقت منذ سنتين واستطاعت أن ترسم خطوط دربها الفني على الساحة الموسيقية الغنائية عبر تخصصها بالأغاني الفصحى علماً أنها الفرقة الوحيدة في سورية التي تغني بالفصحى .