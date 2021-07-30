تجدد الحرائق في عدد من مناطق عكار شمال لبنان

بيروت-سانا

تجددت الحرائق مساء اليوم في عدد من مناطق عكار شمال لبنان بسبب الرياح القوية والحرارة المرتفعة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عناصر الدفاع المدني وبمساعدة طوافة عسكرية للجيش اللبناني تمكنوا من إخماد نيران اندلعت في الوادي بين منطقتي عكار العتيقة والسن بينما لا تزال النيران مستعرة بين الدورة والسن.

ويواجه عناصر الدفاع المدني صعوبات كبيرة في إطفاء هذا الحريق بسب عمق الوادي وخطورته.

وكانت فرق الدفاع المدني والجيش اللبناني تمكنت في وقت سابق من إخماد الحرائق التي اندلعت في اليومين الماضيين في أحراج عكار والهرمل والتي أتت على مساحات كبيرة من الأحراج.