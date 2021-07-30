الصحة العالمية تحذر من المتحور (دلتا) وتدعو لتكثيف الجهود لمكافحته

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية مجدداً من متحور فيروس كورونا “دلتا” ودعت إلى تكثيف الجهود لمنع ظهور طفرات أكثر خطورة حول العالم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول عن حالات الطوارئ لدى المنظمة مايك راين قوله خلال مؤتمر صحافي إن المتحورة دلتا هي تحذير يخبرنا أن الفيروس يتطور ويعد بمثابة نداء للتحرك للقيام بشيء ما قبل ظهور أشكال أكثر خطورة من المتحورات.

ونبه راين إلى ضرورة “العمل بجد لأن الفيروس بات أكثر ضراوة وأشد سرعة” مع أهمية الإبقاء على تدابير الحماية الوقائية الفعالة.

وتكرر المنظمة منذ أشهر التأكيد على أن الوسيلة الفضلى لمكافحة الوباء هي بتوزيع اللقاحات بشكل عاجل في أنحاء العالم الأمر الذي ما زال راهناً بعيد المنال.