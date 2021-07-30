20 ضبطاً تموينياً بدرعا في ثلاثة أيام

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا خلال الأيام الثلاثة الماضية 20 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات مختلفة وسحبت من الأسواق ست عينات لمادة رب البندورة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا المهندس حميدي الخليل ذكر بتصريح لسانا أن الضبوط توزعت على القائم بالعمل في محطة حسين العلي بالصنمين بمخالفة نقص بالكيل والقائم بالعمل في محطة جمال النصار بالصنمين بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وصاحب مركز محروقات في نمر بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وصاحبي مخبزي الرحمة في تسيل والناصرية الآلي بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل وصاحبي مخبزي خطاب و دحدل بنوى بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز.

وأضاف الخليل أن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبوطاً بحق موزع خبز سياحي بمخالفة نقص في بطاقة البيان وبحق ناقلي خبز ببلدة كفرشمس بمخالفة تقاضي زيادة في أجور نقل الخبز وبحق سائق تكسي في ازرع بمخالفة الامتناع عن تأدية خدمة نقل الركاب وبحق سائق سرفيس بالصنمين بمخالفة تقاضي زيادة في أجور نقل الركاب إضافة إلى خمسة ضبوط لفعاليات مختلفة بمخالفة عدم وضع لوحة تبين حق المستهلك بالاستبدال والإعادة وضبطين بمخالفة عدم إبراز فواتير شراء نظامية وضبط بمخالفة عدم وجود سجل تجاري.

وضبطت المديرية في الأيام الثلاثة الماضية كمية من رب البندورة غير صالحة للاستهلاك البشري ضمن معملين في ازرع وعلى اتوستراد درعا دمشق و معملاً للمخللات على اتوستراد دمشق درعا بمخالفة وجود عفن على الخيار المكبوس .