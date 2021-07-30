مسؤول صحي تونسي: تسعون بالمئة من مصابي كورونا في البلاد من المتحور دلتا

تونس-سانا

كشفت مصادر صحية تونسية أن نسبة انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا (دلتا) بلغت 90 بالمئة من مجموع الإصابات بالفيروس في تونس ما يجعلها في المرتبة الأولى عالمياً في مستوى انتشار هذا المتحور.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا عن عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس رياض دغفوس قوله اليوم إن “نسبة انتشار المتحور الهندي (دلتا) في تونس تجاوزت نطاق انتشاره في الهند حيث ظهر لأول مرة” مشيراً إلى أن احتواء مخاطر هذه السلالة سريعة الانتشار يتطلب الالتزام بقواعد الوقاية والإسراع في إنجاز حملة التطعيم المضاد لكورونا.

وأكد دغفوس أن وزارة الصحة التونسية تركز على إتمام عمليات التلقيح للأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة تليهم الفئات الأقل سناً إلى حين الوصول إلى تطعيم فئتي الشباب ثم الأطفال.

يشار إلى أن المتحور (دلتا) يتسبب بنسب دخول كبيرة بالمستشفيات وبطلب متزايد على أسرة الأوكسجين والإنعاش كما يتميز بحدة الأعراض التي تنجم عن الإصابة به وسرعة انتشار العدوى التي تفوق السلالات الأخرى فضلاً عن أنه يمس جميع الفئات العمرية بما فيها الأطفال.