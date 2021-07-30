مصرع سبعة أشخاص على الأقل إثر انهيار أرضي شمال الهند

نيودلهي-سانا

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وفقد ثلاثة آخرون جراء انهيار أرضي نتيجة الأمطار الغزيرة شمال الهند.

ونقلت رويترز عن رئيس وزراء ولاية هيماتشال براديش الشمالية جاي رام تاكور قوله اليوم إن فرق الإنقاذ انتشلت سبع جثث وتواصل البحث عن ثلاثة مفقودين.

ولفتت مصادر محلية إلى أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة تسببت أيضاً بانهيار جسر جرفته المياه.

وقال مسؤولون إن تقارير أفادت أيضاً بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في منطقة راجوري بولاية جامو وكشمير المجاورة بسبب الفيضانات.

وتسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند في حصيلة نشرت الأحد الماضي بمصرع 159 شخصاً وفقدان عشرات آخرين.