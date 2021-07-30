مقتل شرطي جراء هجوم استهدف مجمعاً للأمم المتحدة غرب أفغانستان

كابول-سانا

قتل شرطي أفغاني وأصيب آخرون بجروح اليوم إثر هجوم استهدف مجمعاً رئيساً لبعثة الأمم المتحدة في هرات غرب أفغانستان.

ونقلت فرانس برس عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان قولها في بيان إن مدخل المجمع تعرض لإطلاق نار من قاذفات صواريخ ومدافع مضيفة إنه لم يصب أي من موظفي الأمم المتحدة لكن شرطيا أفغانياً قتل وأصيب آخرون.

وأشارت إلى أن المنطقة التي تعرضت فيها المكاتب للهجوم شهدت اشتباكات بين مسلحي حركة طالبان والقوات الحكومية الأفغانية اليوم.

ونقل البيان عن ديبورا لايونز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان رئيسة البعثة في البلاد قولها إن “هذا الهجوم على الأمم المتحدة مؤسف ونحن ندينه بأشد العبارات” مشيرة إلى ضرورة تحديد هوية منفذي هذا الهجوم ومحاسبتهم.