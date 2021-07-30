أكثر من 161 ألف طالب سجلوا لامتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية

دمشق-سانا

تبدأ الأحد القادم الدورة الامتحانية الثانية 2021 لطلاب شهادة الدراسة الثانوية بفروعها المختلفة حيث بلغ عدد المسجلين 161596 طالباً وطالبة بين محسن أو مكمل موزعين على 888 مركزاً امتحانياً.

ووفق أرقام وزارة التربية التي تلقت سانا نسخة منها اليوم بلغ العدد الإجمالي للطلاب المسجلين للشهادة العامة بفرعيها الأدبي والعلمي 144908 طلاب منهم 40361 طالباً مكملاً و104547 طالباً محسناً موزعين على 733 مركزاً امتحانياً بواقع 227 مركزاً للفرع الأدبي و506 للعلمي.

وجهزت الوزارة 132 مركزاً لاستقبال طلاب الشهادات الثانوية المهنية بمختلف فروعها الصناعية والتجارية والنسوية و23 مركزاً لطلاب الثانوية الشرعية حيث تم تخصيص 61 مركزاً امتحانياً للمتقدمين لامتحانات الثانوية الصناعية والبالغ عددهم 8404 من الطلاب والطالبات منهم 3869 طالباً محسناً و4535 طالباً مكملاً.

كما بلغ عدد المراكز الامتحانية المخصصة لامتحانات الثانوية التجارية 40 مركزاً تستوعب 5339 طالباً وطالبة 2263 منهم يتقدمون بصفة محسن و3076 بصفة مكمل ويتوزع 1635 طالباً وطالبة لامتحانات الثانوية النسوية على 31 مركزاً منهم 485 طالباً محسناً و1150 طالباً مكملاً إضافة إلى 1310 من طلاب الثانوية الشرعية منهم 649 محسناً و661 مكملاً.

وكان طلاب الشهادة الثانوية الفرع العلمي والثانوية الشرعية والمهنية بكل فروعها أنهوا امتحاناتهم لدورة عام 2021 الأولى في الـ 22 من حزيران الماضي بينما أنهى طلاب الثانوية الفرع الأدبي امتحاناتهم في الـ 20 من الشهر ذاته بتقدم أكثر من 250 ألف طالب وطالبة في المحافظات كافة.

رحاب علي