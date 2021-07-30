50 لاعباً ولاعبة تنافسوا في بطولة السويداء بالملاكمة

السويداء-سانا

شارك 50 لاعباً ولاعبة من ناديي العربي والقريا وعدد من المراكز التدريبية في بطولة السويداء بالملاكمة لفئات الأشبال والناشئين والسيدات التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة اليوم بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي في صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية.

وجاء أولاً بفئة الأشبال كل من قيس غانم بوزن 37 كغ ويعرب غانم بوزن 43 كغ ودانيال عبد الحي بوزن 46 كغ وكريم بلان بوزن 49 كغ وتيم القجي بوزن 52 كغ وليث الهادي بوزن 55 كغ ورامي نعيم بوزن 58 كغ وبشار بلان بوزن 61 كغ.

وفاز بالمراكز الأولى لفئة الناشئين لوزن 48 كغ أبي الصالح ولوزن 50 كغ ليث زيتوني ولوزن 54 كغ ريان العقباني ولوزن 57 كغ دانيال رضوان ولوزن 60 كغ يعرب الحلبي فيما فازت بفئة السيدات لوزن 52 كغ اللاعبة حنين الشومري.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار أمين سر اللجنة الفنية للعبة بالسويداء خالد شلغين إلى أن البطولة كانت بالنسبة لفئة الأشبال تحضيراً لبطولة الجمهورية مبيناً أنها شهدت مستوى فنياً جيداً وأفرزت خامات واعدة تتطلب مزيداً من الدعم والاهتمام للارتقاء بمستواها نحو الأفضل.

عمر الطويل